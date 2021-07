Rode Kruis bereidt enorme operatie voor: wekenlang maaltijden uitdelen aan tienduizend gezinnen in rampgebied

Nu wordt de actie opgeschaald naar het hele rampgebied. Poté: "Het kan weken, zelfs maanden duren vóór iedereen weer gas en electriciteit heeft, of vóór hun keukenapparatuur vervangen is. Twee maaltijden per dag voor tienduizend gezinnen in het hele rampgebied, dat is de omvang van de operatie waar we voor staan."

Dat kost handenvol geld, maar het Rode Kruis wil niet gezegd hebben hoe veel precies. "Maar als je weet wat een maaltijd kost, zal daar veel geld voor nodig zijn. Gelukkig hebben we in het getroffen gebied veel vrijwilligers, en veel helpende handen."

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen particulieren en bedrijven geld storten voor de slachtoffers van de watersnood, en dat geld zal gebruikt worden om de gratis voedselbedeling te financieren.