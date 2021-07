Vaccinoorlogen, gezichtsverlies en investeringen: waarom de Olympische Spelen in Japan absoluut moesten doorgaan

Maar de aanloop naar die Spelen verliep niet helemaal rimpelloos. Zo werd het geplande gigantische Olympische stadion naar een spectaculair ontwerp van architecte Zaha Hadid – die ook het Antwerpse Havenhuis transformeerde – geschrapt nadat gebleken was dat de kosten de pan zouden uitswingen. Maar ook het stadion dat uiteindelijk werd gebouwd, biedt plaats aan meer dan 70.000 toeschouwers.

Verder was ook heel wat bezorgdheid in de internationale sportwereld over het feit dat een aantal sportevenementen in Fukushima zouden plaatsvinden, op minder dan 100 kilometer van de gesmolten reactor. 10 jaar na de ramp zijn de bergingswerken op de zeer radioactieve site nog altijd niet afgelopen. Maar de Japanse overheid verzekerde iedereen dat de situatie in Fukushima “onder controle” is.