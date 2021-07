Verbod om met bootjes te varen op Demer: "Het is té gevaarlijk"

Wie toch vaart, riskeert een boete. “Ik begrijp, het is mooi weer en het moet zalig zijn om nu op het water te varen, maar het is echt niet aangewezen want het is heel gevaarlijk. We moeten de mensen tegen zichzelf beschermen”, aldus De Graef. Volgens de burgemeester is de problematiek van wateroverlast nog niet afgelopen. “Voor het weekend wordt plaatselijk onweer voorspeld en dat kan voor heel veel problemen zorgen. We kijken met een bang hart naar het weekend.”