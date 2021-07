Vlaanderen geeft 40.000 euro aan Gentse klimzaal voor uitbreiding: "Eén van grootste zalen wordt nog groter"

"De klimsport is internationaal enorm populair en ook in Gent merken we dat de interesse toeneemt", zegt Bert Geerinck van klimzaal Bleau. Hij is opgetogen dat één van de grootste klimzalen uit Europa nu een stukje groter wordt. "We krijgen 40.000 euro van Vlaanderen om onze bestaande zaal uit te bouwen met een bijbouw. Er komt ook extra kliminfrastructuur voor buiten, daar komt uitbreiding mét een afdak."