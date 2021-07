Voorspelde groei bij Netflix valt tegen, maar bedrijf gaat videogames aanbieden

In totaal kreeg Netflix, bekend van populaire series als "The Crown", "Bridgerton" en "The Queen's Gambit", er in de afgelopen periode ruim 1,5 miljoen betalende klanten bij. Het bedrijf had zelf gerekend op ongeveer 1 miljoen nieuwe klanten. Netflix heeft nu in totaal iets meer dan 209 miljoen klanten wereldwijd.

Het bedrijf verwacht voor het derde kwartaal een groei van het aantal abonnees met circa 3,5 miljoen, maar kenners op Wall Street hadden op meer dan 5,5 miljoen gerekend.

De aangroei van nieuwe klanten van Netflix gaat veel minder snel dan vorig jaar, toen mensen door de coronapandemie aan huis zaten gekluisterd en naar vertier zochten. In het tweede kwartaal van 2020 kwamen er nog meer dan 10 miljoen nieuwe abonnees bij. Ook voelt Netflix de opmars van concurrerende streamingdiensten als Disney+, Amazon Prime Video en AppleTV+. Daarnaast zijn bioscopen weer open, wat eveneens voor tegenwind zorgt voor Netflix.

De cijfers en vooruitzichten van Netflix stelden beleggers teleur want in de nabeurshandel in New York ging het aandeel flink omlaag. Netflix zag de omzet in het afgelopen kwartaal wel met 19 procent stijgen naar ruim 7,3 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van bijna 1,4 miljard dollar tegen 720 miljoen dollar vorig jaar.

Netflix bevestigde videogames te gaan aanbieden via zijn streamingdienst. Onlangs werd nog gemeld dat het bedrijf een voormalige bestuurder van Facebook heeft aangetrokken om de divisie voor videogames te leiden.