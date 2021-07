Waalse gezinnen uit getroffen gebied kunnen op vakantie in Middelkerke

De opkuis na de overstromingen in de Ardennen en Limburg is nog volop bezig en zal wellicht nog een tijdje duren. Enkele inwoners van Middelkerke komen nu met het idee om de getroffen gezinnen toch een mooie vakantie aan te bieden in hun appartement of huis aan zee.

Initiatiefnemer is Eric Vandewalle, hij heeft een groot hart: "Ik kan me voorstellen hoe erg het is voor kinderen van gezinnen die getroffen werden door de overstromingen. Ze zien hun ouders wenen, zweten en zwoegen. En daarom wil ik hen met open armen ontvangen zodat ze eens een weekje aan zee kunnen verpozen. Wij hebben een drieslaapkamerappartement op de zeedijk van Middelkerke. Met veel plezier stellen wij het appartement open voor een gezin uit Wallonië, zo kunnen zij toch nog een beetje van de vakantie genieten. De kinderen mogen ook alleen komen, dan zullen wij voor hen zorgen."

