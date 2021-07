Uitbater pop-up bar en West-Vlaamse toerist redden vrouw die met auto in kanaal in Eisden belandt

"Ik zat rustig een pintje te drinken aan het kanaal in Eisden met mijn vriendin", vertelt Freddy Terwingen. "En plots zien we een auto drijven in het water. We zijn toen met enkele mensen naar de kant gelopen, twee mannen sprongen meteen het kanaal in. "In de auto zat een vrouw, de auto bleef drijven en het raam was open maar de vrouw was helemaal in paniek. Yoeri Bossekeyt, een jongen uit Moorsele, Wevelgem, die hier op vakantie is, heeft de auto dan naar de kant geduwd. De andere man, Christian Bemelmans, de uitbater van de pop-up bar bleef intussen praten met de vrouw in de auto, in de hoop haar te kalmeren.