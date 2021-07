45.000 kilogram Belgische krieken komen aan bij brouwerij Mort Subite

Vorig jaar werd het kriekbier van Mort Subite nog uitgeroepen tot de beste ter wereld op de "World Beer Awards". De brouwerij hoopt de titel ook dit jaar te behouden en doet er alles aan om dat doel te bereiken. "Naast de keuze voor Belgische krieken, blijven we uiteraard ons bier op de traditionele, ambachtelijke manier brouwen", vertelt meesterbrouwer Bruno Reinders. "Daarom worden de krieken direct na aankomst in de brouwerij gemengd met de jonge lambiek, de basis voor de kriekenbieren. In oktober is het gistings- en brouwproces rond en kan het bier gebotteld worden."