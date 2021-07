Eerste wedstrijd AA Gent met alle stewards voor amper 7.000 fans 

AA Gent speelt vanavond in de Conference League zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 20.30u ontvangen ze het Noorse Vålerenga in de Ghelamco Arena. Ook voor supporters betekent deze wedstijd een terugkeer naar het stadion, na bijna een jaar afwezigheid. Zo mogen er vanavond 6.725 supporters de wedstrijd bijwonen in bubbels met maximaal 8 personen. Er geldt overal mondmaskerplicht, behalve wanneer supporters neerzitten. Noorse supporters zijn niet welkom in het stadion.