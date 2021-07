Stijgende besmettingen maar minder opnames en overlijdens: hoe verhoudingen nu anders liggen dan vorig jaar 

Een stijging van 40 procent bij de hospitalisaties betekent twee dingen, legt Geert Molenberghs uit. "We zitten met een besmettelijkere variant, die zonder vaccinatie net tot meer hospitalisaties zou leiden. De daling die we nu zien is er dankzij de groeiende vaccinatiegraad maar ook door andere factoren zoals de nog geldende maatregelen. Toch bewijst het cijfer ook dat we er nog niet helemaal zijn. Hoewel ouderen en andere kwetsbare mensen ondertussen in hoge mate gevaccineerd zijn, belanden er nog wel mensen in het ziekenhuis. Momenteel is nog maar 50 procent van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd. In de groep zonder (volledige) vaccinatie is de kans op hospitalisatie sowieso wel kleiner, maar niet onbestaande."