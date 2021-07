Aantal geboortes in België daalt voor tiende jaar op rij

Er werden vorig jaar iets meer jongens dan meisjes geboren, 58.199 jongetjes tegenover 55.540 meisjes.

De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte was 30,8 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer - dat is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw - is gedaald tot 1,55.

In Brussel had ruim de helft van de borelingen een buitenlandse moeder. Dat is veel meer dan in Vlaanderen (22,6%) en Wallonië (17,9%).

Ter vergelijking: in 2019 waren er 117.739 geboortes in België. In 2010, voor de daling begon, werden er ruim 129.000 baby's geboren. Het aantal geboortes is sindsdien dus met nagenoeg 12 procent gedaald.