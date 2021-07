Arno annuleert op doktersadvies optredens tot eind dit jaar

Arno Hintjens neemt op doktersadvies een rustpauze van enkele maanden. Het bericht staat te lezen op de website van "Le Trianon", de Parijse concertzaal waar Arno op 1 december zou optreden.

Dat optreden is dus afgelast, net als de andere concerten die dit jaar nog zouden doorgaan in ons land, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Er wordt bekeken of de tournee later kan doorgaan en nieuwe concertdata worden zo snel mogelijk meegedeeld, meldt het bericht nog.