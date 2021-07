Bedrijf uit Zottegem maakt interactieve sportanimaties: "Je kan jezelf meten met Olympische atleten"

Volgens het bedrijf moet de roadshow meer Europeanen betrekken bij de Olympische Spelen. "Door corona zitten we in een situatie waarbij er weinig mogelijk is in Tokio. Mensen kunnen niet tot daar om atleten aan te moedigen, daarom dat we initiatieven opzetten in Europa zelf."

Morre hoopt op die manier ook om meer sponsors van de Spelen in beeld te kunnen brengen. "We zijn in Spanje begonnen met de roadshow en die zal uiteindelijk eindigen in Duitsland", laat Morre tot slot nog weten.