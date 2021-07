Fietser die zwaargewond raakte bij ongeval in Vorselaar, overleden in ziekenhuis

Het ongeval gebeurde gisterenmiddag op de Proosthoevebaan in Vorselaar. De man (71) was er naast zijn vrouw aan het fietsen. Een autobestuurder wilde het duo inhalen maar had het manoeuvre fout ingeschat. Hij werd verrast door een geparkeerde vrachtwagen en voegde te snel weer in, waardoor hij de fietser raakte.

De fietser werd ter plaatse gereanimeerd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Turnhout gebracht, waar hij overleed. In de auto zat een ouder koppel. Zij waren in shock en zijn opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie.