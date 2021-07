Belgian Cat Jana Raman aangekomen in olympisch dorp: "Douches zijn gemaakt naar grootte van Japanners"

Morgen starten de Olympische Spelen in Tokio. En deze voormiddag is basketster Jana Raman aangekomen in het olympisch dorp. Samen met de Belgian Cats speelt ze dinsdag haar eerste olympische wedstrijd tegen Australië. "Het is wel even schrikken om te zien hoeveel atleten er wel niet rondlopen in zo’n olympisch dorp", vertelt Raman bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.