"Schandalig en obsceen": Amazon-personeel verontwaardigd over Bezos' dankwoord voor het financieren van zijn ruimtetrip

Tijdens de interviews achteraf dacht Bezos ook nog even de Amazon-werknemers te moeten bedanken. Een uitspraak die enorm slecht viel bij vakbondsleider Stuart Appelbaum. "Ik vond het absoluut schandalig en obsceen."

"Dit zijn mensen die hun levens op het spel zetten tijdens de pandemie, maar niet de juiste hulp van Bezos kregen. In het midden van een pandemie heeft hij zelfs hun lonen verlaagd, zonder dat dat nodig was. Mensen worden verplicht om in omstandigheden te werken waarin hun gezondheid en veiligheid niet op de juiste manier bescherm wordt."

Appelbaum is niet onder de indruk van Bezos' ruimte-ervaring. "Hij had veel meer kunnen doen voor de mensheid als hij zijn werknemers eerlijk had betaald en het geld dat (voor deze reis) nodig was, had gebruikt om hun gezondheid, veiligheid en hun leven te beschermen."