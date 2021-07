Buurtbewoners in Wijgmaal willen dat hun postbode blijft: "Thijs is een goede postbode. Hij is altijd goedgezind"

Bovenaan op de affiche staat de tekst: 'Oost west, thijs best'. Mensen kunnen ook zeggen wat ze vinden van hun postbode. Op de affiche staat het zinnetje: 'Postbode Thijs is ...' De mensen kunnen het aanvullen. Sommigen vinden hun postbode 'onvervangbaar', 'simply the best' of 'fantasthijs'.