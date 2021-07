Dodental door noodweer in China opgelopen tot 33, opnieuw tienduizenden mensen geëvacueerd

Een van de meest aangrijpende gevolgen van het noodweer is de ondergelopen metro in Zhengzhou, afgelopen dinsdag. Het water drong niet alleen een metrotunnel binnen, maar ook een metrostel vol passagiers. Op beelden op sociale media is te zien hoe het water tot aan het middel van de passagiers staat, of hoger. Mensen klommen op stoeltjes of klampten zich vast aan het plafond.

Verschillende mensen getuigden over de angst op sociale media of bij nieuwszenders. "Ik kan niet meer spreken. Als niemand ons komt helpen in 20 minuten, zullen honderden onder ons sterven", schreef een vrouw op het socialemedianetwerk Weibo. "Sommigen hadden water tot aan hun nek", vertelde een andere vrouw. "Ik was erg bang, maar het water was niet het ergste, wel de afnemende zuurstof", getuigde een andere passagier.

Na enkele uren slaagden de hulpdiensten erin de mensen te bevrijden via het dak van het metrostel. Honderden mensen werden uiteindelijk bevrijd uit de ondergelopen tunnel en het metrostel. Voor 12 mensen kwam alle hulp te laat.