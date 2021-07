Waarom werd chef van ADIV ontslagen, en wie besliste er over? Dedonder (PS) in commissie: "Druk was hem te veel"

"De voortdurende druk en noodzaak van werking van ADIV op korte termijn te verbeteren, waren zwaar om dragen en maakte het moeilijk voor de generaal om de nodige veranderingen aan te brengen", aldus Dedonder nog over het ontslag van Boucké. Volgens Dedonder waren de stress en druk dus te groot voor Boucké. Dedonder gaf in de commissie toe dat ze aanstuurde op het ontslag, maar herhaalde dat het in overleg gebeurde en ook op aangeven van de legerleiding. "Het is genuanceerder dan wat in de pers kwam. Hij was gefrustreerd dat hij de uitdaging niet kon aangaan, maar er is geen botte hakbijl gebruikt. Er was duidelijkheid dat er tussen de drie partijen geen basis meer was voor verdere samenwerking", alus Dedonder verwijzend naar zichzelf, de legertop en Boucké.