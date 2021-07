Boutersem weigert vergunning te geven aan nieuw dierenasiel

Eerder was er al protest van een aantal buurtbewoners tegen de plannen, maar nu kant ook het schepencollege van Boutersem zich dus tegen de komst van het dierenasiel. "In de aanvraag kregen we te weinig garanties dat de overlast beperkt zou blijven en dat er geen schade zou worden toegebracht aan de rijke biodiversiteit in de omgeving", legt burgemeester Chris Vervliet (CD&V) uit. "We zijn als overheid verplicht om bij een vergunning na te gaan of er geen vermijdbare schade aan de natuur zou worden toegebracht. Op basis van de aanvraag die het asiel heeft ingediend, konden we dat onvoldoende inschatten."