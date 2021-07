Drie superfans maken boek over De Kreuners: "Meiskes van Gent"

Petra, Natacha en Christelle uit Gent zijn al 30 jaar fan van de Vlaamse popgroep De Kreuners. En daarom hebben ze nu het boek "Meiskes van Gent" geschreven, met anekdotes over en met hun idolen. "Eén van mijn mooiste herinneringen is die keer dat we chiro-meisjes hebben verrast met een optreden", klinkt het bij de auteurs.