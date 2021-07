Fransman die met opzet agent aanreed in Rijsel en in Zonnebeke werd opgepakt, is weer vrij

De 37-jarige Fransman vluchtte na de aanrijding naar zijn woning, maar de politie stond hem daar op te wachten. Daarop ging hij er opnieuw vandoor, richting ons land. Hij reed via Menen en Moorslede naar Zonnebeke. Daar moest hij aan de rotonde van het Broodseinde noodgedwongen aan de kant omdat hij geen brandstof meer had. De Fransman werd aagehouden in afwachting van een eventuele vraag tot uitlevering.

Maar die vraag tot uitlevering kwam er niet. Dat de man in Rijsel met opzet een politieman had aangereden, was blijkbaar niet belangrijk genoeg om in Frankrijk een onderzoeksrechter aan te stellen en de man te laten uitleveren aan zijn thuisland. Daarom mocht hij weer beschikken. Zijn voertuig blijft voorlopig wel in beslag genomen.