Oproep uit Gent naar Vlaamse centen om knijtenplaag rond de Schelde meteen aan te pakken

De pompen kunnen zorgen voor meer stroming in het sediment waardoor de knijtenlarven wegstromen. "Daarnaast moeten we natuurlijk opvolgen of die pompen effectief werken", zegt De Roo. "Als die niet goed functioneren, kunnen de knijten zich opnieuw verspreiden."

Het probleem moet volgens De Roo niet enkel deze zomer worden aangepakt. "Ook in de winter hebben we te maken met een knijtenplaag, dus ook dan moeten we ze verdringen. En dat kan alleen door meer water door de Schelde te doen vloeien."