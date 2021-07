Gentse politie bouwt aantal bewakingscamera's af: "Slechts 8 camera's in augustus"

"Tegen 1 augustus zullen er al 22 van de 30 camera's verdwijnen", gaat De Clercq verder. In de maand augustus zullen er dus nog 8 camera's in de stad aanwezig zijn. "Dat is nodig omdat er nog een aantal manifestaties en evenementen op de planning staan", verduidelijkt de burgemeester. De camera's die blijven, staan op de drukste plaatsen in de stad, zoals de Gras- en Korenlei, de Korenmarkt en de Vlasmarkt.

Tegen 1 september zouden alle "coronacamera's" weg moeten zijn. "Maar we blijven dit uiteraard evalueren in het licht van het stijgend aantal besmettingen, en eventuele beslissingen van het nationaal overlegcomité", besluit De Clercq.