Eindtermen tweede en derde graad blijven voorlopig overeind: Grondwettelijk Hof verwerpt vraag tot schorsing

Maar onder meer het Katholiek Onderwijs, de grootste onderwijsverstrekker, kan zich niet vinden in de nieuwe eindtermen. Volgens de koepel zijn ze te gedetailleerd en laten ze zo te weinig ruimte voor het eigen pedagogisch project. In juridische termen: volgens het Katholiek Onderwijs komt daardoor de grondwettelijke onderwijsvrijheid in het gedrang.

En dus trok het Katholiek Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof, met een vraag tot schorsing en uiteindelijk vernietiging van de nieuwe eindtermen. Een schorsing, de eerste etappe, zou betekenen dat de eindtermen voorlopig "on hold" worden gezet en dus niet kunnen ingaan op 1 september.

Maar op die vraag is het Grondwettelijk Hof dus alvast niet ingegaan. "Voor een schorsing is onder meer vereist dat de verzoekende partijen aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent", klinkt het. Het Hof oordeelt dat dat niet het geval is.