"Containerbatterij" van afvalverwerkingsbedrijf Biostoom vangt groene energie op

Biostoom is een afvalverwerkingsbedrijf dat energie opwekt met de verbranding van voorbehandeld huisvuil of bedrijfsafval. Het groenestroombedrijf installeerde in Oostende een nieuwe grote "containerbatterij". De batterij is even groot als een zeecontainer en moet ervoor zorgen dat de stroomvoorziening van Biostoom op het elektriciteitsnet stabiel blijft.

"Het nadeel vandaag aan groene stroom is dat de productie soms onvoorspelbaar is", vertelt Luc Lievens, manager bij Biostoom. "Vandaag wordt er meer en meer groene stoom geproduceerd met de zon of de wind. Maar je hebt niet altijd in de hand hoeveel energie je zal produceren. De wind kan stil vallen of er kunnen wolken komen voor de zon. Op zo'n momenten krijgen we grote schommelingen op het energienetwerk. Met deze batterij kunnen we die schommelingen afvlakken en is de kans klein dat het licht bij de inwoners van Oostende uitgaat. Bij te lage frequentie zal de batterij energie op het net plaatsen, bij te hoge frequentie zal ze energie opslaan. We kunnen met de containerbatterij 2.500 gezinnen 1 uur lang van elektriciteit voorzien."

De batterij kostte in totaal 840.000 euro. Biostoom krijgt daarvoor een subsidie van 200.000 euro van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, alsook burgemeester van Oostende (Open VLD). Biostoom liet de batterij opfleuren met muurschilderingen door het artiestenduo Plur & Loves uit Gent. Zij inspireerden zich op The Crystal Ship, het street art festival van Oostende.