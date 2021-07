Veiligheidsexpert over Pegasus-schandaal: "Niet geschrokken van omvang, als je kijkt naar capaciteit van die software" 

Andere mensen zijn het slachtoffer geworden van wat in de cyberveiligheid een Trojaans paard wordt genoemd. "Dat is ergens een of andere link die je aanklikt, totaal onschuldig. Zonder dat je het weet, wordt op een of andere manier op de achtergrond van je besturingssysteem dat programma geïnstalleerd. Het gaat over een app die met moeite twee kilobyte in beslag neemt. Dat is heel weinig en heel moeilijk te traceren."

De spyware is door een Israëlisch bedrijf ontwikkeld, maar dat betekent niet dat Israël verantwoordelijk is voor het spionageschandaal. "Het bedrijf NSO Group brengt gewoon een product op de markt. De Israëli’s werken heel hard op dat soort software en de software wordt niet aan Jan en alleman verkocht. NSO Group gaat er prat op dat ze onderzoeken wie hun software koopt, maar uiteindelijk willen ze hun producten verkopen en geld verdienen. De vele landen die deze tools gebruiken, doen dat ook voor minder koosjere dingen", zegt Kenneth Lasoen.



"Gaan kijken via onze smartphone, dat is eigenlijk een directer venster in onze ziel dan in onze ogen. Je kan als inlichtingendienst niet beter hebben dat je daarmee kan kijken door de ogen van de smartphone van je doelwit naar je doelwit", besluit Lasoen.