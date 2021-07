Koppel uit Merksem zamelt materiaal in voor getroffen scholen in Verviers op vraag van scholenkoepel

Hera en haar man Pascal wonen in Merksem, waar ze nu dus ook spullen inzamelen voor getroffen scholen in Verviers. "Mijn man is afkomstig van Verviers en zijn familie woont daar nog", vertelt Hera. "Gelukkig zijn zij niet getroffen, maar we wilden echt iets doen voor de mensen die wel getroffen zijn. Via de familie van mijn man zijn we terecht gekomen bij de voorzitter van basisscholen in Verviers."

Het gaat in totaal om 20 scholen. "We zijn vooral nog op zoek naar grotere spullen zoals stoelen, banken of beamers. Daarvoor rekenen we ook op mensen in het onderwijs of op scholen", gaat Hera verder. "Stel dat we echt veel spullen verzamelen, dan kunnen we misschien zelfs nog andere scholen helpen."