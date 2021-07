Korte maar hevige brand op bouwwerf aan Post X in Berchem

Iets na drie uur vanmiddag is er een hevige brand ontstaan bij dakwerken op de bouwwerf aan de Borsbeekbrug in Berchem, vlakbij het station. De roofing had vuur gevat. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand al na enkele minuten onder controle, maar er was veel rook die al vanaf grote afstand zichtbaar was. De schade bleef uiteindelijk beperkt en er vielen geen gewonden.

Op de werf aan de Borsbeekbrug in Berchem wordt onder andere het nieuwe kantoor van de Antwerpse politie gebouwd.