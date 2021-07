Kunstenaars praten met inwoners van Watou om ze opnieuw meer bij kunstenfestival te betrekken

De kunstenaars hebben in het dorp een soort van douanepost neergepoot met slagboom. Inwoners van Watou kunnen er zich aanmelden. In plaats van goederen te controleren, worden hun verhalen gecheckt. Kunstenaar Bouke Bruins uit Eindhoven heeft al met verschillende inwoners gepraat: "Ik denk ten eerste dat heel veel mensen het festival echt wel zien als iets van Watou. Het heeft al veel bijgedragen aan het dorp maar tegelijk is het de afgelopen 40 jaar veel veranderd en is het niet altijd meer wat het vroeger in hun hart was. Ze hebben er goede herinneringen aan maar nu staan ze er soms verder van af. Ze zouden het leuk vinden dat het kunstenfestival Watou terug wat meer van de inwoners wordt."

In november kunnen de 30 kunstenaars op basis van wat ze allemaal in die 4 dagen horen een projectvoorstel indienen. Daaruit wordt dan een selectie gemaakt om verder mee te werken voor de volgende editie van het kunstenfesitval Watou in 2022.