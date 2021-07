Laatste krantenkiosk van Brussel moet verdwijnen

De klanten vinden het alvast jammer dat de kiosk weg moet. "Ik vind het spijtige zaak", zegt één van de bezoekers, "ik koop er wel eens een krant en het is ook jammer omdat de uitbater zijn job kwijt is. Het is ook een beetje nostalgie dat verdwijnt. In de Franse hoofdstad Parijs zijn er nog 400 en in Brussel binnenkort geen enkele meer; dat is wel vreemd voor de hoofstad van Europa, er kan er misschien ééntje overkomen uit Parijs", voegt de man er al lachend aan toe. Een andere bezoeker vergelijkt het met het verdwijnen van de telefooncellen. "Het is een stukje erfgoed dat verdwijnt, een stukje traditie, het einde van een tijdperk en dat is jammer."