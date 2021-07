Landbouwminister Clarinval en Hilde Vautmans bezoeken Haspengouwse landbouwbedrijven: "Erken schade als ramp"

Federaal minister van Landbouw David Clarinval en Truiense schepen van Landbouw Hilde Vautmans bezoeken vandaag samen een veetteeltbedrijf in Heers, een fruitteeltbedrijf in Sint-Truiden en een boerderij in Alken. Vautmans wil daarmee bij de minister de schade van de wateroverlast aankaarten en ook laten erkennen als ramp. "De ravage is enorm. Ik heb dit in alle jaren dat ik schade opmeet bij boeren, nog nooit meegemaakt. De kersenteelt is compleet verloren", zegt de schepen van Landbouw en Fruitteelt. "Ik vond het dan ook belangrijk dat de minister hier de situatie met zijn eigen ogen kon zien.



“De laatste maanden en zelfs jaren kreeg de sector het hard te verduren. Uiteraard denkt iedereen meteen aan corona maar onze land- en tuinbouwers kregen ook met andere moeilijkheden te kampen. Ik denk bijvoorbeeld aan de nefaste gevolgen van het slechte weer voor onze land- en tuinbouw", zegt Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR). "Daarom vond ik het zo belangrijk om op het terrein te gaan en deze problemen met enkele land- en tuinbouwers te bespreken. Het is bijvoorbeeld goed om zien hoe melkveebedrijven in een moeilijke situatie oplossingen zoeken door hun activiteiten te diversifiëren.”