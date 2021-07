Vijftal Limburgse bedrijven werken mee aan Olympische Spelen in Tokio

Een aantal Limburgse bedrijven werken ook specifiek voor Belgische atleten. Het Olympisch comité had een oproep gedaan tot bedrijven die de atleten zouden kunnen helpen tegen de hitte in Japan. Bioracer uit Tessenderlo levert gekoelde truitjes zoals ijsvesten en intercoolertops. En Naqi uit Halen heeft dan weer een speciale cooling spray gemaakt die voor lange tijd een verkoelend effect heeft op de huid. Dat kan vooral in de uithoudingssporten een voordeel bieden.