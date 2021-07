Liveblog: Meer dan 12.000 mensen zoeken nieuw onderdak na natuurramp, schade in kaart brengen is een moeilijke klus

De straten in het centrum van Halen, in de provincie Limburg, zijn na de wateroverlast opnieuw terug opengesteld voor het verkeer. Ook de schoonmaak is gestart. "De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de stad Diest helpen bij het reinigen van de straten", zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V).



"In de Mosstraat aan het industriepark Halens Broek is nog geen doorgang mogelijk omdat de Civiele Bescherming van Brasschaat er nog altijd aan het pompen is. De bedrijven zijn alleen via de Staatsbaan (N2) toegankelijk. De Broekstraat en de Gennepstraat in Zelem blijven wegens wateroverlast afgesloten. Het water trekt hier langzaam terug. Het water in het Goerebroek lijkt te stagneren. De brandweerpost van Diest blijft ter plaatse en volgt de situatie op voor de woningen in de Halensestraat."