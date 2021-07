Peuter bevrijd uit wagen in de felle zon nadat de auto zichzelf sloot

Houda en Mourad Abidi uit Ieper gingen gisteren met hun dochtertje Céline van 21 maanden oud net als vele andere dagjestoeristen naar zee. Maar toen ze ter plaatse aankwamen en Céline uit het kinderstoeltje vanop de achterbank wilden halen, kregen ze de auto niet meer open. De sleutels lagen nog binnen in de auto en de wagen had zichzelf automatisch gesloten.

"Het was snikheet en de temperatur steeg ongelofelijk snel", vertelt Houda, de mama van Céline. "Omdat het gisteren de nationale feestdag was, waren alle garages gesloten. In paniek hebben we dan maar de politie opgebeld. We probeerden Céline te kalmeren en toonden haar door het raam van de auto filmpjes op onze smartphone. Maar ze merkte dat er iets niet klopte en begon te wenen. Dat gevoel van machteloosheid is een nachtmerrie van elke ouder."