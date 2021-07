Mysterie ontrafeld: ligt lichaam gorilla Gust na 33 jaar nog in diepvriezer Zoo Antwerpen?

De zoektocht gaat verder. Via een tip van een luisteraar komen we in het Afrikamuseum van Tervuren terecht. Zij meent zich te herinneren Gust daar ooit eens gezien te hebben. “Het is inderdaad zo dat we hier heel wat dieren uit de zoo van Antwerpen in ons archief hebben”, zegt Garin Cael, onderzoeker in het Afrikamuseum. Het gaat om opgezette exemplaren, maar ook om skeletten die – al dan niet gemonteerd – zorgvuldig in kasten staan geplaatst. Ze worden gebruikt om tentoon te stellen of om onderzoek op te doen. Helaas moet Cael ons wel teleurstellen “Sinds gorilla Gust gestorven is, hebben we maar één gorilla meer ontvangen van ZOO Antwerpen. Het gaat om een andere ondersoort, dus Gust is niet bij ons.”