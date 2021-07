Mysteries ontrafeld: verstopte een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog schilderijen in de Ieperse grond?

Wanneer er in Ieper gegraven wordt, gaat Roland Meulebrouck steevast een kijkje nemen. Daar heeft hij een goede reden voor. Hij zoekt al jaren naar schilderijen die er begraven zouden liggen. Dat is toch wat beweerd wordt in een brief uit 1923. Meulebrouck stootte op de brief, toen hij in de archieven van de Sint-Maartenskerk aan het snuisteren was. “Ik zond uw bericht naar luitenant Stork in Stocksfield-on-Tyne”, staat erin te lezen, “Hij is ziek door oorlogsomstandigheden en kan dus niet persoonlijk komen om te tonen waar de schilderijen begraven liggen”.