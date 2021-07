Mysteries ontrafeld: Wie was oliebollenbaron Abel? 

Voor we de zoektocht starten naar Abel willen we wat meer weten over de typische kermisgerechten. Want oliebollen of smoutebollen eet je typisch alleen maar tijdens de kermis, net zoals suikerspinnen of pomme d'amours. Maar niet alleen op de kermis zijn er typische lekkernijen te vinden. Traditioneel worden er tijdens de kermis ook thuis gerechten bereid. En die durven al eens verschillen van regio tot regio, wist Chantal Bisschop van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.