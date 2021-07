Ongerustheid over camera's boven kleedhokjes zwembad Ekeren, maar "staan enkel op de lockers gericht", zegt stad

"Er is geen reden tot ongerustheid", zegt Tom Peeters van de communicatiedienst van de stad Antwerpen. "De camera's hangen er al tien jaar en ze zijn specifiek op de lockers gericht, en zeker niet op de kleedhokjes. Ze hangen er enkel om diefstallen te voorkomen. Er zijn statische camera's, je kan ze dus ook niet in een andere richting draaien."

"Er zijn nog nooit eerder opmerkingen over gekomen naar mijn weten, maar het is goed dat de mensen het laten weten als ze hier ongerust over zijn, dan kunnen we het misverstand ook meteen rechtzetten", besluit Peeters.