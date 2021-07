Ooievaars vinden na de winter haast altijd hun weg terug naar het Zwin Natuur Park

De afgelopen 3 jaar krijgen ooievaars in Natuur Park Zwin een zender. In totaal worden er nu al 12 gevolgd. Het Natuur Park Zwin hoopt in de komende jaren het aantal te kunnen opdrijven naar minstens 20 ooievaars. Zo willen de onderzoekers de trektocht en gewoontes vastleggen. Maar zo'n klein zendertje op zonne-energie kost 1.000 euro. Daarom kunnen mensen nu een zender sponsoren en worden ze peter of meter van de ooievaar.

Uit de resultaten blijkt dat ooievaars na een lange winter zo goed als feilloos hun weg terugvinden naar het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. 4 op de 5 ooievaars, die gevolgd worden met een zender, keren naar hun thuishaven terug. Jarenlang gingen onderzoekers er van uit dat de dieren overwinterden in Afrika of ten zuiden van de Sahara, maar met de zenders zien ze dat de dieren naar Spanje of het noorden van Marokko trekken. Eén van de ooievaars vloog maar liefst 2.100 kilometer ver, tot in Rabat in Marokko.