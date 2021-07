Ook in Italië wordt coronapas op café en restaurant straks verplicht, maar niet op terras

De Italiaanse regering van premier Draghi heeft een "green pass" ingevoerd. Vanaf zes augustus zal je een coronacertificaat nodig hebben - in Italië green pass genoemd - om op restaurant of café te gaan. Zo'n pas zal ook nodig zijn in musea, in bioscoop en theater, in sportzalen en zwembaden en zalen voor concerten en evenementen. De discotheken blijven in Italië nog voor onbepaalde tijd dicht.