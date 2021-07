Opbouw en ticketverkoop Pukkelpop  stilgelegd, organisatie vraagt duidelijkheid over Covid Safe Ticket 

Pukkelpop is gepland voor 19 tot en met 22 augustus in Kiewit bij Hasselt, met een toegelaten aantal toeschouwers van 66.000 per dag. Afgelopen maandag heeft de regering aangekondigd dat grote culturele evenementen vanaf 13 augustus kunnen kiezen voor een Covid Safe Ticket-systeem. Op die manier kun je binnen als je gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur op zak hebt. Voor een vierdaags festival als Pukkelpop zou het publiek zich dus meerdere keren moeten laten testen. Hoe dat concreet zou verlopen, is nog niet duidelijk.