Opbouw van belangrijk alzheimer-eiwitcomplex ontrafeld

"Door zijn methode te combineren met hogeresolutiemicroscopie, konden we vaststellen dat de vier onderdelen van het gamma-secretase-complex stapsgewijs in elkaar wordt gezet. In een eerst fase worden twee stabiele duo’s gevormd, pas daarna – en op een andere plaats in de cel – worden beide duo’s ‘samengeklikt’ tot het volledige actieve complex."



Dit stapsgewijze assemblageproces zorgt niet alleen voor een correcte opbouw van de complexen, maar voorkomt ook dat ofwel onafgewerkte complexen de cel worden rondgestuurd, ofwel dat een volledig afgewerkt complex al te vroeg en op de verkeerde plaats in de cel eiwitten zou beginnen knippen.

"Enkel volledig geassembleerde complexen worden op het einde van de productielijn getransporteerd naar hun finale bestemming in de cel," aldus Annaert.

De nieuwe inzichten zijn erg relevant, aangezien gamma-secretase één van de belangrijkste doelwitten blijft voor verschillende nieuwe behandelingspistes.

Bovendien kan elke kink in de kabel van deze ingewikkelde productielijn uiteraard gevolgen hebben voor de verschillende processen waarin het gamma-secretase-complex een rol speelt.

Vroeger werd in de strijd tegen alzheimer geprobeerd om gamma-secretase te inhiberen - lam te leggen - of om een van de varianten van het eiwitcomplex uit te schakelen, maar met weinig resultaat.

Het belangrijkste wat we geleerd hebben uit deze studie, zei professor Annaert aan VRT NWS, is dat er gerust varianten mogen zijn, maar dat er niet te veel gamma-secretase-complexen mogen zijn die te veel gaan knippen, of net te weinig die te weinig knippen. Men is dus nu op zoek naar middelen die in plaats van het complex te inhiberen, het gaan stabiliseren.

En nu men het mechanisme begrijpt waarmee zenuwcellen gamma-secretase produceren, kan men gerichter op zoek gaan naar dergelijke middelen, zo zei Annaert. Daarmee zou men dan alzheimer eventueel kunnen voorkomen door de vorming van plaques in de hersenen te verhinderen, in plaats van te proberen de ziekte te vertragen door ze aan te pakken als er al plaques gevormd zijn.

De studie van het team van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek en collega's van de University of California, Berkeley, en de Universiteit Utrecht is gepubliceerd in het Journal of Cell Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Vlaams Instituut voor Biotechnologie-Katholieke Universiteit Leuven (VIB-KU Leuven) en een telefoongesprek met professor Annaert.