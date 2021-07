Ook verdwenen en gevluchte prinsessen Latifa en Haya van Dubai mogelijk gehackt met Israëlische spionagesoftware

Latifa (35) is de verdwenen dochter van de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashed Al Maktoum. In 2018 probeerde ze vanuit buurland Oman met een boot naar India te vluchten, maar vlak voor de Indiase kust werd het schip door commando's geënterd en werd de prinses terug naar huis gebracht.

In februari van dit jaar dook een video op waarin prinses Latifa beweerde dat ze door haar vader werd gevangen gehouden in een villa en dat ze vreesde voor haar leven. "Alle ramen zijn dichtgemaakt, dit is een gevangenis", getuigde Latifa. De prinses beschuldigde haar vader ook van marteling.

De video ging de wereld rond en bracht de koninklijke familie in Dubai zeer in verlegenheid. Vorige maand doken plots foto's op van Latifa in Madrid, mogelijk door de koninklijke familie zelf de wereld ingestuurd om te bewijzen dat ze vrij is om te reizen waar ze wil.