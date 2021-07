"Pingdemic", leidt corona-app tot voedsel- en brandstofschaarste in het Verenigd Koninkrijk?

Sainsbury's, een van de grote warenhuisketens over het Kanaal, waarschuwt de klanten dat "ze mogelijk hun favoriete merken voorlopig niet kunnen vinden". Concurrent Iceland gaat een aantal winkels sluiten omdat het personeel in isolement zit. Ook de oliemaatschappij BP heeft een aantal tankstations moeten sluiten. Een aantal winkelketens heeft overigens tijdelijk personeel aangeworven om de gaten te vullen. Het probleem situeert zich ook bij vrachtwagenchauffeurs die de goederen over het land moeten vervoeren.