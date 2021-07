Plantentuin Meise en Natuurpunt gaan op zoek naar zaden: "Kwetsbare of verdwenen plantensoorten terugbrengen"

Soms gaat het om heel kleine planten die zich verstoppen onder andere vegetatie. Om die te vinden, werkt de organisatie met een netwerk van vrijwilligers die de plantensoorten in hun buurt goed kennen en weten staan. “We gaan in overleg om te kijken welke soorten we nodig hebben en hoe ze de zaden moeten inzamelen. We willen vermijden dat we de goede planten die er nu zijn beschadigen. We werken volgens bepaalde richtlijnen om een beperkt aantal in te zamelen."(lees verder onder het fragment)