Politie in Hongkong arresteert vijf mensen wegens "opruiende" kinderboeken over schapen en wolven

Het gaat om vijf activisten van een groep die zich inzet voor vrijheid van meningsuiting, een recht dat overigens gegarandeerd is in de grondwet van Hongkong bij de overdracht van het Verenigd Koninkrijk aan China. Ze werden opgepakt door leden van een nieuwe politiemacht in Hongkong die moet waken over de nieuwe "veiligheidswet" die het Chinese parlement vorig jaar in Hongkong heeft ingevoerd.