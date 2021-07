Puma en leeuw aangekomen in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen: "Ze komen uit een gesloten dierentuin in Litouwen"

De verwaarloosde dieren die in het Natuurhulpcentrum worden opgevangen zijn normaal erg mager, dat is nu niet het geval. "De poema blijkt heel erg dik te zijn", verelt Sil Janssen. "Wellicht heeft hij een of andere ziekte, dat moeten we hier nu nog verder uitzoeken." De leeuw lijkt wel gezond. "Het is een groot mannetjes dier, maar daar kan je niet zomaar mee terecht in een andere dierentuin. Die zitten daar niet op te wachten, omdat ze vaak een hoop problemen zijn met die dieren. Deze dieren hebben nu een voorlopige vaccinatie gekregen om te kunnen reizen, maar ze kunnen nog problemen hebben. Dat zullen we hier nu uitzoeken."