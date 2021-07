Reddingsacties voor vissen in de buurt van de Maas: "Al duizenden vissen kunnen redden"

Tientallen vrijwilligers zijn al dagen in de weer om in overstroomde weilanden en akkers op zoek te gaan naar achtergebleven vissen. "Met schepnetten proberen we zo veel mogelijk vissen te vangen," vertelt Roy Vanstreels van SOS Limburgse vissers. "In dieper water gebruiken we professionele sleepnetten." De gevangen vissen worden nadien weer uitgezet in de Maas of in de grindplassen.