Rijwoning brandt uit in Olmen, arbeider raakt zwaar verbrand

De brand in de woning in de Schoolstraat brak uit rond drie uur vanmiddag. Een arbeider die er aan de slag was, een man van 34, raakte zwaar verbrand. Het vuur is ontstaan aan een generator, maar verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgelopen.

De bewoners van het huis, een vrouw en twee kinderen, raakten niet gewond. Hun huis is onbewoonbaar, zowel het gelijkvloers als de verdieping zijn uitgebrand. Eén van de aanpalende woningen liep beperkte rookschade op.